Die öffentliche Sitzung des Sozialausschusses hatte für eine offene Debatte um Nutzen und dringend nötige Einsparungeffekte der freiwilligen kommunalen Leistung gesorgt

Ob das Thema Hortschließung in Oberweißbach die Stadträte der Landgemeinde Stadt Schwarzatal in der Mittwoch-Sitzung, die diesmal turnusmäßig im Vereinshaus Hirsch in der Ortschaft Meuselbach-Schwarzmühle stattfand, beschäftigen würde, war im Vorfeld lange unklar. Der Grund war offenbar aber kein politischer.