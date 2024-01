Rudolstadt. Beliebte Sendung macht wieder Station im Tierheim Pflanzwirbach.

Sie sind regelmäßig zu Gast im Tierheim in Pflanzwirbach: Moderatorin Uta Bresan, Regisseur Axel Müller-Hönnow und ihr Team. So auch an diesem Donnerstag, als vor Ort eine weitere Folge der beliebten Fernsehsendung „Tierisch tierisch“ entsteht. In dieser wird für Tiere ein neues Zuhause gesucht. Darunter auch für die Hündin Ronja, die erst vor wenigen Tagen in das Tierheim gekommen ist. Insgesamt acht Tiere stellt die Moderatorin in dieser Folge vor, Katzen, Hunde und ein Meerschweinchenpaar.