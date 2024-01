Saalfeld. Bei Vor-Ort-Termin fand sich zum Friseur-Neubau „ein verträglicher Kompromiss“ / Neue Wobag-Wohnungen in der Oberen Straße.

Der Bauausschuss der Stadt Saalfeld gab am Mittwochabend grünes Licht für einen eingeschossigen Friseur-Neubau in der Straße Auf dem Graben. In dem Neubau zieht ein Barbershop ein, der derzeit sein Geschäft in der Schloßstraße hat, die Redaktion berichtete.