Jena/Saalfeld. Am Donnerstagnachmittag ging zuerst die Telefonnummer 112 nicht, dann fielen die anderen bekannten Nummern aus.

Aufregung am Donnerstagnachmittag in der Leitstelle Jena und bei den angeschlossenen Einsatzkräften: Um 14.04 Uhr meldeten die Disponenten in einer Gefahreninformation den Ausfall der Notrufnummer 112 im Bereich Jena, Saale-Holzland-Kreis und Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. „Durch einen technischen Defekt kommt es vorübergehend zu Störungen im Notrufsystem“, hieß es. In dringenden Fällen solle die 110 gewählt werden. Weimar und das Weimarer Land waren demnach nicht vom Ausfall betroffen.