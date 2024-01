Was der Beschluss des Stadtrates jetzt für Kommune und Hauseigentümer bedeutet

Die Stadt Rudolstadt hat den Startschuss für eine kommunale Wärmeplanung vollzogen. Den entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat am Donnerstagabend mit 16 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen (vornehmlich aus den Fraktionen AfD und AfR) sowie drei Enthaltungen. Beschlossen wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls, die Kosten für externe Planungsleistungen in Gesamthöhe von 147 800 Euro vorübergehend aus der Rücklage zu entnehmen. 90 Prozent dieser Kosten sollen durch Fördermittel gedeckt sein und nach deren Ausreichung wieder in den Stadthaushalt fließen.