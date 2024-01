Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg. Wählervereinigung sieht sich als „Mitte der politischen Gesellschaft“ und setzt auf viele junge Leute, die erstmals kandidieren

Die Bürger für den Landkreis (BfL) Saalfeld-Rudolstadt, bisher mit sieben Mitgliedern viertstärkste Fraktion im Kreistag, wollen auch künftig dem Ende Mai zu wählenden höchsten politischen Gremium im Landkreis angehören. Dafür haben sie am Mittwochabend im Weinhaus Eberitzsch in Bad Blankenburg das Personal bestimmt. Man wolle zum dritten Mal eine Fraktion in den Kreistag entsenden, um weiterhin „wichtige Impulse ohne Parteibuch“ zu setzen, wie es in einer Mitteilung heißt.