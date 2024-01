Schwarzatal. Personalien aus der letzten Sitzung mussten geändert werden und wären dabei um ein Haar gleich wieder ins Leere gelaufen

Eigentlich hatte es Beate Bartl von der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal nur gut gemeint, als sie in einer Mail an alle Mitgliedsgemeinden letztes Jahr darauf hinwies, die Bestimmung von Wahlleitenden und Stellvertretenden im Vorfeld der für diesen Frühling geplanten Kommunalwahlen solle nicht auf die lange Bank geschoben werden. Auch dann nicht, wenn es wohl weiterhin nur eine Prognose für den Wahltermin - voraussichtlich am 26. Mai 2024 - gibt.