Schwarzatal. Der Appell von Kati Zorn und der weite Weg bis zu einer möglichen Erfüllung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Mit einer unmissverständlichen Forderung hat die Cursdorfer Porzellankünstlerin Kati Zorn jetzt via Facebook eine Forderung aufgemacht, für die sie kurz darauf eine Menge Zuspruch bekam: „Ich fordere Gelbe Tonnen in der Bergbahnregion!“ Und sie ist auch um einen aktuellen Erlebnisbericht nicht verlegen, der ihre Forderung begründen soll: „Weiß eigentlich jemand von den Verantwortlichen, wie lustig das mit gelben Säcken im Gebirge bei Windstärke 8 ist??? Zumal, wenn sie nicht termingemäß abgeholt werden. Bin jetzt durch ein Meer von Plastikabfällen nach Oberweißbach gefahren. Es wäre wirklich sehr klug, gelbe Tonnen einzuführen. Gelbe Säcke vor der Tür, ist für eine Urlaubsregion schäbig und nicht zeitgemäß, abgesehen von Mikroabrieb und was man nicht alles so hört.“