Gräfenthal. Die Untere Wasserbehörde lehnt einen Bürgersteig in Gräfenthal ab. Der Gräfenthaler Stadtrat ist auf Lösungssuche.

Zum Ausklang des letzten Jahres kam die Absage: „… kann dem genannten Vorschlag zur Errichtung eines Fußweg im Zuge des Ersatzneubaus der Stützmauer an der Landesstraße 1098 keine Genehmigungsfähigkeit in Aussicht gestellt werden.“ Soweit das Umwelt- und Bauordnungsamt - SG Wasserwirtschaft/Bodenschutz („untere Wasserbehörde“) des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt auf Anfrage zur Baumaßnahme Gebersdorfer Straße in Gräfenthal an die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge.