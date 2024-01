Rudolstadt. Was einen 23-Jährigen zu dem Besuch veranlasste.

So einen Auftritt gibt es nicht alle Tage: Ein fremder Gast besuchte am Donnerstag die Sitzung des Rudolstädter Stadtrates und sprach zu den Mitgliedern. Sein Anliegen: Als rechtschaffener Steinmetz auf Wanderschaft machte er Station in der Stadt, warb für das Handwerk und auch in eigener Sache.