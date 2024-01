Rudolstadt. „Taschenlampenführung“ und „Nachts im Museum“ sorgen im Winter für besondere Moment im Schloss - diesmal aber lag der Fall anders

Unter den Führungen, die auf Schloss Heidecksburg angeboten werden, sind zwei, die im Winterhalbjahre für besondere Momente sorgen: Bei der „Taschenlampenführung“ kann man von November bis Januar auf nicht alltäglichen Wegen und im spärlichen Schein der Lampen die Burg in einem ganz neuen Schein entdecken. „Nachts im Museum“ heißt eine Familienführung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und ihre Eltern oder Großeltern.

An diesem Sonnabend aber sorgte eine ganz andere Sache für Gruseleffekte. Ein 14-jähriges Mädchen befand sich nach Angaben der Saalfelder Polizei gegen 22 Uhr mit Freunden an dem Schloss in Rudolstadt, als ihr ein Text zu einem Gespenst auf der Heidecksburg vorgelesen wurde. „Plötzlich traute sie sich nicht mehr weiter und wählte deshalb die 110“, beschrieb ein Polizeisprecher am Sonntag, was danach passierte.

Zum Glück konnte der Kollege am Notruf das Mädchen beruhigen. Der Einsatz einer Streife sei für den Heimweg nicht nötig gewesen.