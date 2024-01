Saalfeld. Die Listen für den Kreistag und den Stadtrat Saalfeld wurden am Sonnabend aufgestellt, die für den Stadtrat Rudolstadt dauert noch.

Am Sonnabend trafen sich die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Domizil am Saalfelder Saumarkt, um über die Bewerber für die Kommunalwahl im Mai für den Kreistag Saalfeld-Rudolstadt und den Stadtrat Saalfeld zu beraten und diese zu küren. Die Aspiranten für den Stadtrat in Rudolstadt werden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.