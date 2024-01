Saalfeld. Kommentar

Ein spannendes, buntes Wochenende ist in Saalfeld zu Ende gegangen. Über 6000 Gäste besuchten die Welt(Sichten) im Meininger Hof. Axel Brümmer eröffnete das Festival mit seinem Bericht über den Amazonas - für ihn ein Blick zurück, aber auch voraus, denn diese Natur muss geschützt werden, um eine Zukunft zu haben. Die Schönheit unserer Erde in eindrucksvollen Bildern dargeboten, zog die Zuschauer in ihren Bann - Weltoffenheit überall spürbar.