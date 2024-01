Saalfeld. Erfurter Bahn und Abellio arbeiten nach dem Rückzug der Deutschen Bahn an einer Lösung - ein bisschen Geduld ist noch gefragt

Seit dem Ende des Bahnstreiks am Montag rollen wieder die schönen, neuen Doppelstock-Intercity durch das Saaletal. Die Tickets dafür sind seit Wochen ein Ärgernis, denn wer nicht gerade internetaffin ist oder eine Bahnapp auf dem Mobiltelefon hat, der steht in Saalfeld und Rudolstadt vor einem Problem. Mit dem Start der IC-Linie Leipzig - Karlsruhe im Zwei-Stunden-Takt hat die Deutsche Bahn ihr Reisezentrum im Bahnhof Saalfeld geschlossen und ihre Ticketautomaten in Saalfeld und Rudolstadt abgebaut. Fahrscheine für den Fernverkehr konnte man ohne Internet nur noch in einem Reisebüro am Saalfelder Markt kaufen - 15 Minuten Fußweg entfernt vom Bahnhof.