Rudolstadt. Am Sonntagabend wurde im Gemeindesaal der evangelischen Kirchgemeinde der letzte Weihnachts-Gottesdienst gefeiert - was jetzt ansteht

Wie lange geht eigentlich die Weihnachtszeit? Warum leuchten in diesen Tagen noch immer Weihnachtssterne und Lichterketten? Der letzte Sonntag nach Epiphanias läutet nun das Ende der Weihnachtszeit ein. Mit den kommenden Sonntagen wird der Übergang zur Passionszeit gestaltet.

Im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde Rudolstadt wurde Sonntagabend der letzte Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Im Anschluss hat die Gemeinde den Schmuck abgeräumt. Im christlichen Kalender wird mit dem 24.12. (Heiligabend) die Anbetung der Hirten und am 06.01. (Epiphanias) die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland zwei Weihnachtszeiten gefeiert.

Einen „kleinen Rembrandt“ für den Nachhauseweg

Am Sonntag war das helle Licht Thema im Gottesdienst. Pfarrer Martin Krautwurst sprach in seiner Predigt von den Licht- und Schattenseiten im Leben. „Wo Licht ist, da fallen auch Schatten, doch am Licht können wir uns orientieren und das Ziel im Auge behalten! Nach jeder dunklen Phase wird es wieder Lichtmomente geben, die das Leben wieder liebenswert machen!“.

Alle Gemeindeglieder bekamen zum Abschluss einen „kleinen Rembrandt“ mit auf den Weg, auf dem der Künstler zeigt, dass selbst das kleinste Licht einen Raum ausleuchten kann und Orientierung schenkt.