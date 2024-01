Saalfeld. Polizeibeamte müssen eingreifen, als sich am Wochenende eine 13- und eine 14-Jährige im wahrsten Wortsinn in die Haare bekommen

Ein Streit unter zwei Mädchen, der im Internet seinen Anfang nahm, sorgte jetzt in der Saalfelder Fußgängerzone für einen Polizeieinsatz. Darüber informierte die Landespolizeiinspektion am Montag.

Demnach kam es am Samstagnachmittag in der Blankenburger Straße in Saalfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen. „Gegen 17 Uhr kam es zwischen den beiden zunächst zum verbalen Streit und anschließendem, gegenseitigen Schubsen“, so Polizeisprecherin Stefanie Kurrat. Danach sei der Streit eskaliert.

Mögliche Straftaten im Netz werden geprüft

„Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge soll die 13-Jährige dann die 14-Jährige an ihren Haaren zu Boden gerissen und sie mutmaßlich mehrmals geschlagen haben“, heißt es im Polizeibericht. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort sei die Tatverdächtige nicht mehr am Einsatzort zugegen gewesen. Das verletzte Mädchen suchte anschließend im Beisein ihrer Mutter das Saalfelder Krankenhaus auf.

Bereits im Vorhinein soll es zwischen den beiden über die sozialen Medien zum Streit gekommen sein, sodass neben der Körperverletzungsanzeige auch aufgrund des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt wird. Kurrat: „Die entsprechenden Befragungen und Maßnahmen dauern an“.