Kaulsdorf. Uwe Köhler vom Kinderhospiz in Tambach-Dietharz betonte, wie wichtig die Spenden sind. Wie viel Geld die Schüler einsammeln konnten.

Die beiden Schülersprecherinnen Pia und Paula aus der 10. Klasse an der staatlichen Gemeinschaftsschule Kaulsdorf freuten sich, dass sie für „so eine wichtige Sache spenden.“ Und meinten damit das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Schulleiterin Astrid Querengässer war sichtlich stolz auf alle ihre Schützlinge an der Schule, die in guter Tradition in der Vorweihnachtszeit auf ganz unterschiedliche Weise die Summe von 1023 Euro zusammentragen konnten.

Der symbolische Scheck wurde Uwe Köhler vom Kinderhospiz am Montagvormittag überreicht. Köhler lud die Schüler für den 31. August, zum Tag der offenen Tür, dazu ein, ein Haus des Lebens und der Freude im Thüringer Wald kennenzulernen. Überdies bekräftigte er, dass Spendenläufe und Schulbasare wichtige Säulen für das Kinderhospiz seien.