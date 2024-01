Schwarzatal. Im Gespräch mit Diana Saager, Geschäftsleiterin der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn GmbH, über das Jahr 1 nach dem 100. Jubiläum.

Spektakulär ist die Aussicht bei einer Fahrt mit der Thüringer Bergbahn ohnehin (bei guter Sicht) immer. Doch wenn die Hauptsaison im Mai beginnt, dann 2024 erstmals mit einer Frühlingswoche, in der die Premiere eines Riesenrades an der Bergstation besonders heraussticht. Wo die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn GmbH am Beginn der Jahres 2024 steht, darüber sprach die Redaktion mit Geschäftsleiterin Diana Saager, ihrer frisch aus dem Babyurlaub zurückgekehrten Marketing-Fachfrau Astrid Apel-Walleck und einem Überraschungsgast auf einer Fahrt mit der Bahn durch den Januar-Nebel.