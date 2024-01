Saalfeld/Rudolstadt. Jeder vierte Euro im Verwaltungshaushalt des Kreises wird für Gehalt ausgegeben. Die Stellenbesetzung verläuft aber zunehmend schwierig.

Ein sicherer Job im öffentlichen Dienst? Regelmäßiges tarifliches Einkommen vom Staat? Möglichkeiten zu Fortbildung und Aufstieg im Beruf? Was vor zehn Jahren noch zu Stapeln von Bewerbungen führte, ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch für das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt zu einem Problem geworden. Aktuell sind in der Kreisbehörde sieben Stellen öffentlich ausgeschrieben - einige davon schon recht lange.