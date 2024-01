Saalfeld. Bundestagsabgeordneter sieht Zusammenhang mit Demonstration „Nie wieder ist jetzt!“ und Schmierereien als Resultat von Hetze

In der Nacht nach der Demonstration unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ am vorigen Freitag in Saalfeld, bei der auch Landrat Marko Wolfram (SPD) sprach, wurde auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann (AfD) in der Saalfelder Brudergasse der nunmehr zwölfte Anschlag verübt.