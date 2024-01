Saalfeld. Nach einem guten Jahr 2023 gibt es ab dem 1. Februar wieder täglich Führungen durch „die farbenreichsten Schaugrotten der Welt“

Nachdem der Januar traditionell genutzt wurde, um über und unter Tage alles in Ruhe vorzubereiten, steht dem Saisonstart an den Saalfelder Feengrotten nichts mehr im Wege. Ab Donnerstag ist die Erlebniswelt wieder für die Besucher geöffnet, gibt es täglich zwischen 11 und 15.30 Uhr Führungen durch „die farbenreichsten Schaugrotten der Welt“, wie es seit 30 Jahren im Guinness-Buch der Rekorde steht. Auch in diesem Jahr ist der Veranstaltungskalender für Familien, Gruppen, Paare und Alleinreisende wieder prall gefüllt - vom Feenfest über Feeloween bis zum Grottenadvent.

Die Zeit der Vorbereitung auf die neue Saison hat man in Saalfelds Touristenattraktion Nummer eins auch genutzt, um die Zahlen aus dem vergangenen Jahr auszuwerten. So haben an 337 geöffneten Tagen des Jahres 2023 rund 131.300 Gäste aus aller Welt die Schaugrotten besucht. Unter Tage wurden 6150 Führungen durchgeführt, 30 Hochzeiten gab es im romantischen Ambiente des Märchendoms.

Neue Angebote für neue Zielgruppen

In den Feenweltchen, die nur in der warmen Jahreszeit geöffnet ist, wurden 82.000 neugierige Menschenkinder begrüßt, darunter im Sommer auch der einmillionste Besucher seit Eröffnung des Abenteuerwaldes. 200 Kindergeburtstage wurden hier gemeinsam mit einer der Feen gefeiert. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Tore des Feenweltchens in diesem Jahr am 23. März öffnen. In die Statistik ein gehen auch 6400 Therapie-Anwendungen im Naturheilstollen der Saalfelder Feengrotten. Insgesamt blicke die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH zufrieden auf das Jahr 2023, heißt es in einer Mitteilung.

Speziell für Familien mit Kindern bis neun Jahre gibt es ab Donnerstag immer um 13 Uhr eine „Kinderführung“, bei der die Grottenführer ganz speziell auf die neugierigen Fragen der kleinen Entdecker eingehen. Der schon jetzt bunte Strauß der Führungen wurde um drei Angebote für Naturliebhaber und Gesundheitsbewusste erweitert: „Deine Waldzeit“ im Saalfelder Stadtwald, „Kräuterworkshops“ im Feenweltchen sowie „Klang und Stille“ im Naturheilstollen.