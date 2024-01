Rudolstadt. So beliebt waren die Kultureinrichtungen der Stadt 2023

Heidecksburg, Schillerhaus, Bauernhäuser: Rudolstadts Kultureinrichtungen waren auch im Jahr 2023 beliebt. Spitzenreiter, was den Zuwachs an Besucherzahlen betrifft, waren im vergangenen Jahr die Bauernhäuser im Heinepark. Hier konnte ein enormes Plus verzeichnet werden, nämlich eine Steigerung um 44 Prozent, informierte Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl vor dem Stadtrat.