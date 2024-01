Rudolstadt. Im zweiten Anlauf der Hauptverhandlung beim Jugendschöffengericht gab es jetzt das Urteil.

Das Jugendschöffengericht hat unter der Leitung von Richter Andreas Spahn am Dienstag den Machetenfall hinter sich gebracht. Dies ist deswegen bemerkenswert, weil es zwischendurch danach aussah, als hätten sich alle Kräfte des Schicksals gegen diesen rechtsprecherischen Akt verschworen - diesmal mit einem fortdauernden Heizungsausfall in dem Rudolstädter Gebäude, dem auch mit Heizlüfter-Einsatz und häufigeren Aufwärmpausen kaum beizukommen war. Verurteilt wurde der vor seiner Verhaftung in einem Unterwellenborner Ortsteil ansässige Arno A.* (22) zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten.