Uhlstädt. Erfolgt die Schließung wie geplant zum 1. Februar? Ein Sprecher von Dr. Kielstein verweist auf anstehende Gespräche mit der Gemeinde.

Kaum ein Thema hat mindestens die älteren Uhlstädter in den vergangenen Wochen so sehr bewegt, wie die angekündigte Schließung der Arztpraxis der Gruppe Dr. med. Kielstein in der Alten Schule im Oberhof. Das Unternehmen hatte im Dezember bestätigt, dass die durch Dr. Gusztáv János Marosi besetzte Hausarztpraxis zum 1. Februar 2024 geschlossen werden soll. Der Mediziner, der sich im Saaletal viel Ansehen und Vertrauen erarbeitet hat, soll künftig das ärztliche Team in der Kielstein-Praxis in Rudolstadt-Schwarza ergänzen. Damit bleibt nur noch eine Hausarztpraxis in Uhlstädt, die nach Aussagen von Betroffenen keine neuen Patienten aufnimmt.