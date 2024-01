Saalfeld. Das sind die Top-Themen im Saalfelder Stadtrat am Mittwoch.

Die Tagesordnung des am Mittwoch, 31. Januar, tagenden Saalfelder Stadtrates hat es in sich. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 16 Uhr. Ort ist das Behördenhaus am Markt 6. Laut Plan hören die Stadtparlamentarier und Sitzungsgäste Details aus der Kriminalitätsstatistik und zur aktuellen Lage, vorgetragen durch die Landespolizei-Inspektion Saalfeld.