Saalfeld/Rudolstadt. Von einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz am Abend, einer Stadt auf dem Weg zur Berufsfeuerwehr und einer neuen Serie in der Zeitung

Langweilig waren die Sitzungen des Gemeinderates Uhlstädt-Kirchhasel noch nie. Seit Sommer 2022 aber haben sie eine Würze und Schärfe, die man nirgendwo sonst im Landkreis findet. Der Grund dafür ist ein 33-jähriger Partschefelder, der es selten unter Korruptionsvorwürfen macht und dabei gerne mal überzieht. Nachdem er den früheren Landespolizeipfarrer und Gemeinderatsvorsitzenden Christian Tschesch (CDU) wiederholt mit Hitlers Propagandachef Joseph Goebbels verglich, musste am Dienstagabend die Polizei einschreiten, um das Hausrecht durchzusetzen.

Neue Serie über „Mein erstes Auto“ gestartet

Für die gedruckte Ausgabe am Mittwoch kam dieser ungewöhnliche Polizeieinsatz zu spät. Interessante Themen haben wir dort trotzdem verarbeitet, zum Beispiel blicken wir auf den Saisonstart der Saalfelder Feengrotten am 1. Februar, blicken auf ein Rekordjahr der Bauernhäuser in Rudolstadt und starten mit einer neuen Serie, in der Menschen aus dem Landkreis über sich und ihr erstes Auto erzählen. Den Anfang macht ein bekannter Trabi-Fahrer aus Rudolstadt.

Macht sich Saalfeld auf den Weg zur Berufsfeuerwehr?

In der Kreisstadt ist heute so einiges los, das die Leser dieser Zeitung interessieren könnte. Am Vormittag werden in der Stadt- und Kreisbibliothek die besten Vorleser aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gesucht, am Nachmittag entscheidet der Stadtrat u.a. darüber, ob Saalfeld eine Berufsfeuerwehr bekommt und am Abend feiert das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster mit einer Festveranstaltung 120. Geburtstag.

Außerdem waren wir bei den „Alten Germanen“ in Wickersdorf, blicken auf den Vorverkaufsstart für das Rudolstadt-Festival und auf die AfD im Landkreis, die am Mittwoch Thema am Landgericht in Gera ist.