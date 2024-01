Saalfeld/Berlin. Landrat dankt Teilnehmern und findet: „Eine schöne Werbung für unsere Region und ein guter Auftakt für die Urlaubssaison“

Nach einer langen „Einsatzwoche“ bei der Grünen Woche sind die Mitarbeiter des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt und die touristischen Partner wieder zurück aus Berlin. Insbesondere am letzten Wochenende konnte die Thüringenhalle noch einmal deutlich an Besucherzahlen zulegen, wie sie berichten. „Die Grüne Woche war aus Sicht der Touristiker insgesamt ein gelungener Auftakt in die Urlaubssaison 2024“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung des Landratsamtes.

Besucher bei der Grünen Woche 2024 in Berlin. © OTZ | Benjamin Hertel

„Das Messekonzept des Landes Thüringen auf der Grünen Woche hat sich erneut bewährt. Unsere Aussteller waren insgesamt zufrieden und konnten viele neue Kontakte knüpfen“, haben die Teilnehmer berichtet, so Landrat Marko Wolfram (SPD) in einem Resümee. „Erfreulich ist auch, dass sich erstmals die Vertreter der TourismusRegion Schwarzatal und die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH gemeinsam am Stand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt präsentierten. Das war eine schöne Werbung und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um unsere Region als Reiseziel noch bekannter zu machen.“

Angebote für Wanderer und Radreisende gefragt

Der Tourismusstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt sei bei den Passanten auf großes Besucherinteresse gestoßen, insbesondere die Angebote für Wanderer in Verbindung mit dem ÖPNV waren nachgefragt, berichten die Berlin-Fahrer. Beliebte Themen waren auch die Radwege und E-Bike-Ladestationen.

Am Tourismusstand liegt der Fokus auch auf dem Thüringer Meer. © OTZ | Benjamin Hertel

An eigenen Ständen oder am Landkreisstand waren die Ankerstein GmbH, das Brauhaus Saalfeld, das Gestüt Meura mit seiner Stutenmilch-Prinzessin, Tüt-dir-ein aus Rudolstadt und die Fleischerei Lindig mit ihren Produkten präsent. „Sie alle haben sich vor großem Publikum von ihrer besten Seite gezeigt. Ich danke allen, die in diesem Jahr in Berlin dabei waren und sich für ihre Heimat engagiert haben“, so der Landrat.

Thüringer Barock führt ein Theaterstück auf

Positiv war auch die Resonanz am Dienstag der Woche beim Bühnenprogramm aus dem Landkreis. Dort warben der Verein Thüringer Barock in einem kleinen Theaterstück für die beste Bratwurst aus der Region und das Rudolstädter Musikschulensemble Campfire sorgte mit rockigen Songs für Stimmung. Die Vielfalt der Region präsentierten Bergbahnkönigin Sylvia und Olitätenkönig Siegward Franke souverän bei ihren Auftritten auf der Thüringer Bühne.