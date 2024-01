Sitzendorf. Gemeinderat beschließt parallel einen Verhandlungsauftrag für Zweckvereinbarung mit den Sorbitztalgemeinden

In der Schwarzatalgemeinde Sitzendorf hat sich der Gemeinderat ebenso wie bereits in Schwarzburg, Cursdorf, Katzhütte und in der Stadt Schwarzatal mit den Elternbeiträgen befassen müssen. Die Zeit drängt auch deswegen, weil im März der Stichtag liegt, an dem das Land seine Zuschüsse fürs Folgejahr berechnet. Ab 1. März werden daher 195 bis 215 Euro je Monat und Kind für einen Ganztagsplatz fällig.