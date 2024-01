Rudolstadt. Pünktlich zum Vorverkaufsstart am 1. Februar gibt es einen Blick auf das Programm 2024

Sie sieht mitunter so aus wie die junge Nena, auch ihre Musik erinnert an die Neue Deutsche Welle. Auf Instagram folgen ihr 35.900 Menschen und ihr Auftritt in der TV-Sendung Inas Nacht vergangenes Jahr wurde zigtausendfach geklickt. Paula Carolina ist gerade dabei, in der deutschen Musikszene ganz weit oben mitzuspielen. Im Juli kommt sie nach Rudolstadt, genauer gesagt zum Rudolstadt-Festival. Ihr Konzert ist Teil des diesjährigen Länderschwerpunktes Deutschland. Ebenfalls in Rudolstadt erwartet werden dazu die bayerische Hip-Hop-Band Dicht & Ergreifend und die temperamentvolle Fusionband Bukahara.