Rudolstadt. Bis 2040 soll sich die Zahl der täglichen Nutzer von jetzt 1000 auf dann knapp 1700 erhöhen – darauf will man vorbereitet sein

Die Ankündigung ist schon wieder zwei Monate her: Einen runderneuerten Bahnhof soll der neue Intercity-Halt Rudolstadt ab dem Jahr 2026 erhalten. So hatte es Wolfgang Mündnich, Abteilungsleiter im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, beim Ortsgespräch zur Saalbahn Ende November in Saalfeld erklärt. Sieben Millionen Euro will die DB Station & Service dafür aufwenden, hieß es.