Saalfeld. Alex Rider und Saša Stanišić’s „Wolf“ heben Böllianer Julian Weiland beim Vorlesewettbewerb in Saalfeld aufs Siegertreppchen. Was jetzt auf den Sechstklässler wartet.

Was haben eigentlich Professor Snape, ein Knalltütenwunder und ein spionierender britischer Teenager gemeinsam? Nein, es ist kein neuer Lesestoff aus dem Harry Potter Universum. Es handelt sich um Protagonisten und Titel aus 3 von 15 verschiedenen Lieblingsbüchern, die 15 junge Menschen aus dem Landkreis beim diesjährigen Vorlesewettbewerb – dem insgesamt 65. – in die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld mitbrachten. Eingangs sprach Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) den Schülern Mut zu und verriet, dass er immer noch lieber ein Buch in die Hand nehme, als auf einem Tablet zu lesen.