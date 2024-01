Rudolstadt. Rudolstädter fasst zwei Erzählungen in „Scheiße am Schuh“

Der Rudolstädter Autor und Museologe Dieter Scheidig hat jetzt ein neues Werk veröffentlicht. Sein neues Buch „Scheiße am Schuh“ beinhaltet zwei Erzählungen.

125 Seiten umfasst das Buch, das neben der Erzählung „Scheiße am Schuh“ – eine Geschichte, die sich um den Protagonisten Peter Kriener dreht – ein weiteres Werk von Dieter Scheidig, „Was wir zu Corona sagen“, beinhaltet. In einem Nachwort schreibt Elisabeth Thaler über die beiden „Versager-Helden“, wie Scheidig sie nenne: „Aber sie sind klug genug, die Unmöglichkeit zu erkennen und aus ihrem krummen Dasein jeder für sich das Beste und Erreichbarste herauszuholen. Ihre Stärke liegt im trotzigen Weitermachen, sie, die Stellvertreter für alle Ihresgleichen, hangeln sich mutig und menschlich am Leben entlang.“ Und das auf eine äußerst unterhaltsame Weise. Erhältlich ist das Buch unter anderem bei Amazon.

Eine Lesung soll voraussichtlich am 16. Februar bei „Schiller Partyservice“ in der Breitscheidstraße 95b in Rudolstadt stattfinden.