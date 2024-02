Remda. Wo Senioren künftig einen Platz zum Leben finden können

Eine geplante große Investition in Remda hat die nächste Hürde genommen. Ein privater Investor, die Firma Exsos GmbH aus Ilmenau, plant auf einer Freifläche rechter Hand in der Kurve am Ortseingang aus Richtung Teichröda kommend den Bau einer Seniorenwohngemeinschaft. Ab 2025 soll im Bereich In den Torwiesen in Remda auf einer etwa einen Hektar großen Teilfläche eine Wohngemeinschaft mit 55 Pflegeplätzen entstehen. Die Erschließung des Standortes ist über die Remdaer Hauptstraße (L 1050) geplant.