Saalfeld-Rudolstadt. Zirkus, Tanz und etwas fürs Herz: Was außer Fasching im hiesigen Landkreis noch los ist.

Thüringer Schulkinder starten an diesem Freitag in die Winterferien. Wintervergnügen wie Ski und Rodel müssen in der Region erstmal leider ausfallen. Dafür strebt der Fasching seinem Höhepunkt entgegen, wie an anderer Stelle beschrieben. Im Saalfelder Meininger Hof hebt sich der Vorhang für die Premiere der Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“. Wer noch ein paar Anregungen etwas abseits des großen Trubels sucht, findet sie hier. Unsere Top-Fünf-Tipps für das Wochenende: