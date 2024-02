Gebersdorf. Kunsthandwerk mit mehr als 25 Jahren Schmiedetradition

Gräfenthal. Im vergangenen Jahr konnte die Schmiede in Gebersdorf bei Gräfenthal ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Schmiedemeister Ralf Greiner, der in diesem Jahr auch schon 40 Jahre in dem Gräfenthaler Ortsteil wohnt, hat im damaligen Glaswerk Ernstthal-Piesau, oder wie er sagt, in der „Glashütte“ schon Schmied gelernt und dann als solcher auch gearbeitet. Der 1965 in Gräfenthal geborene Ralf Greiner machte sich dann als Schmiedemeister im September 1998 in Gebersdorf selbstständig.