Rudolstadt. Einblicke in die verrückte Welt der Mode

Die üppigen Roben der Damen aus dem 18. Jahrhundert zogen und ziehen die Blicke auf sich. Aber wie mühsam war das An- und Auskleiden? Ilka Sieler führt es am kommenden Sonntag ab 15 Uhr im Schillerhaus Rudolstadt ganz anschaulich vor, wenn sie die Roben tauscht. Sie schlüpft aus einer „Alltagskombination“ aus Rock und Jacke (um 1750) in eine Robe à la française (um 1760). Dabei erläutert sie Funktion und Besonderheiten der gezeigten Stücke, wo wurden die Briefchen oder das Geld in den Gewandfalten versteckt. Und sicher gibt es noch weitere interessante Einblicke in die Geheimnisse der Mode. Zu diesem modischen Nachmittag gibt es Kaffee und Gebäck. Eintritt: 15 Euro, Kaffeegedeck ist inklusive.