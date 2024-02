Saalfeld. Um künftig mit Dampf aus Erdgas produzieren zu können, steht die Brauerei derzeit still. Ein Gespräch mit Brauhaus-Chef Jürgen Kachold.

Derzeit und für die Dauer von insgesamt 14 Tagen steht das Bürgerliche Brauhaus Saalfeld komplett still. Grund ist die Installation eines völlig neuen Dampfkessels, wie Geschäftsführer Jürgen Kachold am Mittwoch gegenüber der Redaktion erklärte. Mit dem neuen, in Köthen (Sachsen-Anhalt) hergestellten Dampfkessel könne der für die Getränke-Produktion dringend benötigte heiße Dampf künftig sowohl mit Erdöl als auch mit Erdgas hergestellt werden.