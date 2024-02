Saalfeld. Dominique Lattich über Müll in der Natur

Es ist mir ehrlich unbegreiflich, wie man seinen Müll einfach an einer Sitzgelegenheit am Waldesrand auf dem Boden, auf den Tischen und Bänken liegen lassen muss, wenn der Mülleimer - mit ausreichend Fassungsvermögen - direkt daneben steht. Was stimmt mit solchen Leuten nicht? Ach ja, eine Packung Knicklichter lag auch noch daneben. Von den Reifen ganz zu schweigen.