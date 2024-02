Altenroth. Am 12. April jährt sich die Sprengung der Linkenmühlenbrücke zum 79. Mal - was bisher geplant ist und wie es um den Wiederaufbau steht

Es wird ganz sicher wieder ein großes Spektakel: Am Sonntag hat Hartmut Holzhey, von 2012 bis 2014 parteiloser Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, auf seiner reaktivierten Facebookseite erste Überlegungen für eine Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Sprengung der Brücke an der Linkenmühle öffentlich gemacht. Demnach plant der 66-Jährige am 12. April, zwischen 13 und 19 Uhr, am Hohenwartestausee zwischen Linkenmühle und Altenroth u.a. eine Querung der Bucht, in der bis 1945 die Brücke stand, mit einem Amphibien-Pkw und Red Shark Bikes, sogenannten Schwimmfahrrädern. Unternehmen aus der Region unterstützen das Vorhaben. Außerdem soll es an dem Tag Hubschrauberrundflüge geben.