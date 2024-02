Rudolstadt. Das Areal an der Georgseiche ist ein beliebter stadtnaher Wald geblieben und hat nun eine Funktion mehr. Ein Gespräch mit Regionalbetreuer Jens Schmiedel rund um die wirtschaftliche Seite des Betriebs

Der Termin gehört längst regelmäßig in die Hinweisspalten dieser Zeitung: Führungen durch den Friedwald Rudolstädter Hain. Drei Jahre plus einen Winter nach der Eröffnung: Ist die vormalige Besonderheit ein Alltagsthema geworden? Teils, teils, sagt Jens Schmiedel. Er kommt von der Friedwald GmbH, die von Griesheim bei Darmstadt aus derzeit 87 Standorte in ganz Deutschland betreibt. Und während das Interesse der Menschen an den Führungen der drei Friedwald-Försterinnen stabil gut ist, bleibt die Arbeit manch anderer, die zum Gelingen des Projekts beitragen, oft im Hintergrund des öffentlichen Interesses.