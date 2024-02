Gräfenthal. Am Montagvormittag war das Feuer in einer engen und steilen Gasse ausgebrochen. Laut Feuerwehrangaben ist Atemschutz erforderlich. Was bisher bekannt ist.

Am Montagvormittag wurde die Gräfenthaler Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Neuen Gasse in Gräfenthal gerufen. Unterstützt bei diesem Einsatz wurden die Kameraden von den Wehren aus Reichmannsdorf, Probstzella und Schmiedefeld. Außerdem waren Feuerwehren aus Gebersdorf und Buchbach mit vor Ort.