Saalfeld. Etwa 50 Teilnehmer fordern „Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen“.

Etwa 50 Menschen haben am Montag auf dem Saalfelder Markt an die Opfer des rechtsextremistischen Anschlages von Hanau im Jahr 2020 gedacht. Angemeldet wurde die Demo vom Haskala-Wahlbüro der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Die Linke). Wie sie gegenüber der Redaktion erklärte, ist der Demo-Aufruf jedoch Partei-übergreifend gemeint. In der Tat nahmen auch Mitglieder anderer Parteien daran teil, so Frank Bock (Bündnis 90/Die Grünen). An einem Info-Stand wurde ein Transparent entrollt mit der Aufschrift: „Wir fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen.“