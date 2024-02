Katzhütte. Bürgermeisterin ruft auf: Wer die Einrichtung dauerhaft erhalten will, muss sie auch nutzen

In der Einwohnerversammlung ist Bürgermeisterin Ramona Geyer auch auf die jüngste Entwicklung in Sachen Kindergärten eingegangen. Die deutliche Erhöhung der Kosten und in der Konsequenz die Erhöhung der Elternbeiträge sei dem Gemeinderat nicht leicht gefallen, es habe allerdings in der allgemeinen Strategie des Landes auch keine Alternative zu dieser Entscheidung gegeben.