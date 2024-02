Rudolstadt. Was der Stadtrat dazu beschließen soll

Am 25. Januar hat sich die Initiative „Weltoffenes Thüringen“ bei einer Veranstaltung in Jena erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In Sorge um die Demokratie im Land engagieren sich in der Initiative Organisationen, Unternehmen und Menschen aus ganz Thüringen. Sie treten ein für ein weltoffenes und vielfältiges Thüringen, für plurale Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, einen friedlichen und respektvollen Umgang und die Idee der europäischen Einigung.