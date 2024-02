Saalfeld/Altenroth. Der Autor über einen desillusionierten Hotelier im Ruhestand und einen Ex-Landrat, der noch eine Mission zu erfüllen hat

Er sei - nach drei Jahrzehnten Kampf für mehr Akzeptanz des Thüringer Meeres - müde geworden, schreibt Michael Marx, langjähriger Hotelchef Am Schlossberg in Ziegenrück, auf der extra für das nächste Brückenspektakel reaktivierten Facebookseite von Hartmut Holzhey. In dieser Zeit seien Millionen im Wintersport versenkt worden und etliche Ingenieurbüros reich geworden. Die Städte entwickelten sich ohne Frage, aber der Rest dümpele vor sich hin, so der Hotelier im Ruhestand.