Saalfeld. Debatte über das Werkhaus an der Beulwitzer Straße. Linke: „Es ist für alle Bewohner gedacht und eine feine Sache.“

Ohne die Stimmen der AfD-Fraktion hat der Saalfelder Stadtrat am Mittwochabend den Haushalt der Feengrottenstadt für 2024 beschlossen. Er ist mit 81,5 Millionen Euro der größte Haushalt in der Gechichte Saalfelds. „Es ist der fünfte und letzte Haushalt in dieser Legislaturperiode“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) zu Sitzungsbeginn. Am 26. Mai wird bei der Kommunalwahl in Thüringen auch ein neuer Stadtrat für Saalfeld gewählt.