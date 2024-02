Saalfeld/Rudolstadt. Behörde berichtet von Anzeigen und Anträgen auf Strafverfolgung nach massiven Übergriffen - der jüngste Fall stammt von Anfang Februar

Starken Tobak mussten sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses Saalfeld-Rudolstadt in dieser Woche anhören. In den Informationen der Verwaltung war von „Anzeigen und Anträgen auf Strafverfolgung nach massiven verbalen und z.T. körperlichen Übergriffen von Bürgern auf Mitarbeiter des Jugendamtes“ die Rede. Außerdem beklagte die Behörde „weiter zunehmende Unterstützungsbedarfe in den Familien“ und eine „weitere Zunahme der Kindeswohlgefährdungsmeldungen“, was gepaart mit Personalmangel im Amt zu einer schwierigen Situation führe.