Reichmannsdorf. Die für die Jahreszeit hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben Huflattich, Winterlinge und Krokusse schon früh erblühen lassen

Die Winterferien, die am Sonntag in Thüringen zu Ende gingen, haben ihrem Namen in diesem Jahr aber mal so gar keine Ehre gemacht. Durchgängig Temperaturen im Plusbereich, von Eis und Schnee war selbst in den Höhenlagen von Thüringer Wald und Schiefergebirge nichts zu spüren. Wer Wintersport betreiben wollte, musste schon bis in die Alpen fahren - und auch dort ging unterhalb von 1000 Metern wenig.