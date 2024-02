Saalfeld. Thomas Frantzke referiert im Stadtmuseum im Franziskanerkloster der Kreisstadt: Nicht nur für den Verstand, auch fürs Vergnügen

Mag sein, dass Schiller 1788 einen glücklichen Sommer in Rudolstadt verbrachte und es im September im Lengefeldschen Haus endlich zu der erhofften, in Weimar versagten Begegnung mit Goethe kam, die von Schiller ersehnte Annäherung der beiden Geistesgrößen blieb jedoch vorerst aus. „Sechs lange Jahre hat Schiller dann noch darauf hingewirkt“, erklärt Thomas Frantzke am Dienstagabend im Stadtmuseum Saalfeld anerkennend. Der promovierte Historiker und Germanist aus Leipzig (62) stellt die Zusammenarbeit „des Traumpaars der deutschen Literatur“ aus Schillers Sicht in der Saalfelder Goethe-Gesellschaft vor – unterhaltsam und kenntnisreich.