Saalfeld/Rudolstadt. Konzerte, Führungen und die Frühjahrsauktion bei Wendls gehören diesmal zum bunten Strauß kultureller Angebote im Landkreis

Eine Woche nach dem Ende der Winterferien haben sich die Abläufe in den Familien mit Schulkindern wieder eingespielt. Obwohl die aktuellen Temperaturen - und das Verhalten der Natur - schon ein bisschen auf Frühling hindeuten, spielt sich das kulturelle Leben noch weitgehend in den Innenräumen ab. Zum Beispiel in der Dreifelderhalle in Rudolstadt, wo der PKC am Samstagabend zum Fasching einlädt, oder beim Bruce-Springsteen-Abend in der Villa Weidig in Saalfeld, der allerdings schon ebenso ausverkauft ist, wie das Theaterfrühstück am Sonntag in Rudolstadt.

Eröffnungskonzert im neugestalteten Saal des Kunstkreises

Wenn die Besucher am Sonnabend um 19 Uhr zum Liederabend mit Jürgen vom Sandweg den Saal des Bad Blankenburger Kunstkreises betreten, dürften sie positiv überrascht sein: Beim Betreten des Raumes haben die Gäste den Eindruck, man käme in ein kleines Theater. Wenn man so möchte, erinnert das Ganze an Illusionsmalerei, für welche der Bad Blankenburger Künstler Gerd Pfanstiel, tatkräftig unterstützt vom Vereinschef Ralf Richter, verantwortlich war.

Das Konzert bietet handgemachte Gitarrenmusik. Einlass ist 18.30 Uhr. (rb)

Sonderführung im Zeughaus Schwarzburg

Am Sonntag, um 16 Uhr, führt Kustos Lars Krauße anhand von ausgewählten Objekten aus der fürstlichen Waffensammlung zur Geschichte historischer Feuerwaffen durch das Zeughaus Schwarzburg. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen, daher wird um Voranmeldung unter Telefon 036730/399630 oder per Mail museum@schloss-schwarzburg.com gebeten.

Im Zeughaus von Schloss Schwarzburg findet sich eine umfangreiche Waffensammlung von über 5000 Objekten. Das neugestaltete Museum ist Teil der Fürstlichen Erlebniswelten Schloss Schwarzburg, zu denen auch der Kaisersaal gehört. Bei Führungen kann man viel Wissenswertes über die Geschichte des Fürstenhauses und des Schlosses erfahren. Die Ausstellung zeigt u.a. Lang- und Kurzwaffen, Armbrüste, Säbel, Haubitzen, Geschützkugeln, Rüstungen und Armbrustbolzen. © Funkemedien | Thomas Spanier

Fürstliche Erlebniswelten Schloss Schwarzburg, Zeughaus, Treffpunkt: Museumskasse im Torhaus.

Versteigerung im Kunst-Auktionshaus Wendl

Bereits seit Mittwoch und noch bis zum Sonnabend läuft im Kunst-Auktionshaus Wendl in der August-Bebel-Straße in Rudolstadt die 108. Frühjahrsauktion. Mehr als 4000 Kunstwerke und Antiquitäten werden an den Auktionstagen versteigert.

Chefin Julia Marie Wendl, Gemälde-Experte Oliver Hellmuth und Gründer Martin Wendl im kleinen Büro, in dem auch eine Weltkarte der Käuferherkunft hängt. © Funkemedien Thüringen | Henry Trefz

Am Freitag kommen Keramik, Uhren und Porzellan zum Aufruf, zum Abschluss am Sonnabend Grafiken und Gemälde. Los geht es jeweils um 10 Uhr, gegen 21 Uhr fällt der letzte Hammer.

Taschenlampentour durch die Feengrotten

Zu einer Taschenlampentour durch das Schaubergwerk Feengrotten wird am Sonntag ab 10 Uhr in Saalfeld eingeladen. Ausgestattet mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es bei dieser Familienführung auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher den schwarzen Alaunschiefer abbauten.

Kaffeekonzert mit dem Salonorchester

Einen Nachmittag in gemütlicher Runde mit dem Salonorchester der Thüringer Symphoniker bei Kaffee, Kuchen und unvergänglichen Melodien aus Oper, Operette und Schlager gibt es am Sonntag ab 15 Uhr im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt.